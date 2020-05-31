Нью-Дели, , 12:53 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди предупредил жителей страны о необходимости сохранять бдительность в условиях смягчения карантинных мер. Об этом 31 мая сообщает Reuters.

Власти страны планируют значительно ослабить карантинные меры в начале июня, за исключением регионов, где распространения инфекции наиболее серьезно, в таких регионах ограничения будут сохраняться до конца июня.

«Ношение масок, перчаток, а также сохранение социальной дистанции очень важно, так как очень скоро все начнут покидать свои дома», — приводит агентство слова премьер-министра Индии.

Напомним, по последним данным, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии превысило 182 тыс. человек. От COVID-19 скончались 5 тыс. 164 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии намерены ослабить карантинные ограничения