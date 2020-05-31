Москва, , 06:30 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал выполненный бывшим премьером Украины Николаем Азаровым экскурс в историю страны, назвав ошибкой передачу Украине новых земель. Соответствующий комментарий политик опубликовал в Twitter.

«Украины в нынешних границах никогда не существовало, — развивает мысль Азарова российский сенатор. — Она всем обязана Ленину и СССР».

Передачу Украине южных, юго-восточных и восточных областей современной территории страны было «большой ошибкой «большевиков и КПСС». «Надо было оставить ей «исконные земли» — несколько областей к востоку от Киева без выхода к морю», — заявил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, Азаров напомнил украинцам о том, как в составе Украины оказались Херсон, Харьков, Одесса, Луганск, Донецк, Крым и даже Львов. Приобретенное современная элита просто «разбазаривает» ценой жизни собственных граждан.