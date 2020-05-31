Вашингтон, , 01:38 — REGNUM Смерть чернокожего американца Джорджа Флойда поразила американцев, однако не допустимо использовать эту трагедию для грабежей и погромов, заявил в своем выступлении в штате Флорида президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Смерть Джорджа Флойда на улицах Миннеаполиса была серьезной трагедией, — отметил Трамп. — …Она наполнила американцев по всей стране ужасом, гневом и горем».

Президент США отметил также, что связался с семьей убитого и сообщил им, что их потеря является горем для всей нации.

«Я стою перед вами как друг и союзник каждого американца, стремящегося к справедливости и миру, и я предстаю перед вами в решительном противостоянии любому, кто использует эту трагедию для грабежей, грабежей, нападений и угроз, — сказал президент. — Исцеление, а не ненависть; справедливость, а не хаос».

По словам Трампа охватившие страну протесты не имеют ничего общего со справедливостью, а лишь оскорбляют память Флойда. Трамп заявил также, что за протестами в США стоят радикально левые группы.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейский Дерек Шовин применил недопустимую форму задержания к своему знакомому Джорджу Флойду, в результате чего мужчина скончался. В ответ на зафиксированный видоекамерами инцидент ряд городов США охватила волна протестов.

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