* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:12 — REGNUM Об освобождении 710 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрем в Афганистане сообщает 30 мая Tolo News.

Также планируется освободить ещё 290 членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завтра, 31 мая.

Президент Афганистана Ашраф Гани выпустил соответствующее распоряжение. В итоге число освобождённых членов радикальной организации достигнет тысячи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 мая талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что освободили 73 афганских военных.

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