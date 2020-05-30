Берлин, , 13:18 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) является разочаровывающим для здравоохранения мира. Такое мнение 30 мая высказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

«Это разочаровывающий удар для международной политики в области здравоохранения», — написал глава немецкого на своей странице в соцсети Twitter.

Также он отметил, что в ВОЗ необходимо провести реформы для того, чтобы у «организации было будущее».

Кроме этого, Шпан указал, что Европа должна принимать в таких реформах активное участие и в том числе — в финансовых вопросах, что, по мнению министра, будет одним из главных направлений во время председательства Германии в Евросоюзе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет продолжать отношения с ВОЗ, т.к. организация отказалась от «требуемых реформ» и перенаправит эти деньги на срочные нужды населения всего мира.

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