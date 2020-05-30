Цхинвал, , 12:57 — REGNUM Провокационные действия грузинской стороны на южноосетинской границе происходят при попустительстве Миссии международных наблюдателей ЕС (МНЕС). Такое заявление 30 мая распространила пресс-служба КГБ Южной Осетии.

«29 мая на цнелисском направлении, где грузинскими спецслужбами установлен незаконный пост, зафиксирован факт пролета вертолета МИ-8 вблизи государственной границы. Аналогичный случай зафиксирован 28 мая напротив приграничных населенных пунктов Ленингорского района», — говорится в публикации КГБ.

В ведомстве отметили, что по имеющимся договоренностям Тбилиси и МНЕС должны уведомлять Цхинвал о планируемых полетах вблизи границы.

Отсутствие предупреждений о полетах, по заявлению КГБ, является «попустительством» международных наблюдателей в отношении провокационных действий с грузинской стороны, что ведет к эскалации напряженности в регионе.

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