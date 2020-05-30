Анкара, , 10:09 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что его страна не допустит неопределенности в Ливии. Об этом 29 мая сообщает Anadolu Ajansi.

«Любая неопределенность в регионе будет стоить Турции и турецкому народу дорого», — отметил Октай в комментарии агентству.

Вице-президент провел аналогию с Сирией, в результате внутреннего конфликта в которой на территорию Турции переселилось порядка 4 млн сирийских беженцев.

Напомним, внутренний конфликт в Ливии начался в 2011 году, после того, как страны НАТО, в число участников которого входит и Турция, вторглись в страну. В настоящее время Анкара поддерживает Правительство национального согласия (ПНС), сражающегося с Ливийской национальной армией (ЛНА).