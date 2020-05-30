Сеул, , 08:33 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи провел 29 мая видеоконференцию с представителями южнокорейских дипломатических ведомств в странах Центральной Америки, с которыми обсудил пути укрепления сотрудничества между Южной Кореей и странами Америки после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, во встрече приняли участие представители дипломатических миссий Южной Кореи в Гватемале, Никарагуа, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гондураса, Коста-Рики и Панамы.

В рамках разговора Ли Тхэ Хо подчеркнул необходимость продолжения оказания гуманитарной помощи странам, делиться опытом борьбы с коронавирусной инфекцией, солидарности и сотрудничества со странами Центральной Америки в сфере текстильной промышленности.

Также стороны подчеркнули важность продолжения сотрудничества в ряде сфер, включая здравоохранение и информационно-коммуникационные технологии, и проведения переговоров и встреч в формате теле‑ и видеоконференций.