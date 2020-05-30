Пекин, , 03:29 — REGNUM Китай наказал в общей сложности 12 816 чиновников в апреле за нарушение правил бережливости и антикоррупционного законодательства, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Чиновники оказались вовлечены в 9032 дела о нарушении закона, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. В число наказанных чиновников входят также 28 уровня округа или эквивалентного, а также 1011 чиновник уездного уровня или эквивалентного, говорится в заявлении.

Среди них 7609 человек были уличены в бюрократическом формализме и 5213 связанных с этим дело были рассмотрены. В то же самое время власти также расследовали 3819 случаев гедонизма и вопиющего поведения вроде получения или дарения дорогих подарков, награждения незаслуженными премиями или бонусами, нецелевое использование общественных средств на проведение банкетов.