Москва, , 01:46 — REGNUM Решение президента США Дональда Трампа о разрыве отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) не содержит понимания рисков и осознания ответственности, написал глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«Если глобальное лидерство — это разрушение одних глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся… это не глобальное лидерство», — пояснил он.

Косачёв добавил, что своим решением Вашингтон демонстрирует на стремление к лидерству, а пароксизм и угрозу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США и ВОЗ, обвинив организацию в «отказе проводить требуемые реформы». Освободившееся финансирование американский лидер пообещал направить другим странам «на срочные нужды здравоохранения».