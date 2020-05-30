Тегеран, , 08:17 — REGNUM 28 мая официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в своем послании отреагировал на антииранские заявления спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука, заявив, что Исламская Республика покончит с политикой максимального давления США посредством максимального сопротивления. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 мая.

«Мы действительно разрушаем вашу кампанию максимального давления посредством максимального сопротивления, укрепляя свою решимость и полагаясь на национальные возможности», — написал Мусави в своем Твиттере. Он также отметил: «Именно вы стоите перед выбором: либо признать поражение и начать уважать иранскую нацию, либо продолжать ненавидеть, унижать и изолировать себя».

Ранее, выступая перед журналистами, спецпредставитель США Хук сказал: «Из-за нашего давления лидеры Ирана стоят перед решением: либо вести переговоры с нами, либо справляться с экономическим коллапсом».

Соединенные Штаты, подписавшие иранскую ядерную сделку СВПД, два года назад вышли из соглашения по необоснованным причинам. Государство также призвало европейских участников сделки выйти из соглашения и оказать международное давление на Иран.