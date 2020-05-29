Лондон, , 22:03 — REGNUM Власти Великобритании предлагают сформировать альянс из 10 «демократических держав» (D10) с целью создания альтернативной базы поставщиков оборудования для развертывания сетей связи 5G, чтобы никак не зависеть от импорта данного оборудования из Китая. Об этом пишет The Times.

По мнению властей Соединенного Королевства, в такой альянс должны войти все страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), а также Индия, Республика Корея и Австралия.

Предполагается, что страны D10 будут направлять инвестиции в технологические компании, которые находятся в его государствах-членах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, западные страны, и прежде всего США, начали тотально отказываться от любого телекоммуникационного оборудования из Китайской Народной Республики. Прежде всего речь идет об оборудовании китайской фирмы Huawei, которая стала лидером в производстве инфраструктуры для сетей 5G.