Москва, 29 мая 2020, 18:18 — REGNUM Опубликовано видео перехвата американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer российскими истребителями Су-27П и Су-30СМ, о котором Минобороны РФ сообщило 29 мая.
Напомним, российское военное ведомство подчеркнуло, что истребители ВКС были вынуждены маневрированием вынудить бомбардировщики ВВС США поменять курс и уйти в сторону от границ России.
Как сообщало ИА REGNUM, истребители Су-27П и Су-30СМ дежурных сил ПВО Южного военного округа поднимались на перехват стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США, замеченных над нейтральными водами Чёрного моря.
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