Вашингтон, , 17:00 — REGNUM

В международных отношениях никто никого не должен поучать, и тем более не стоит слушать поучений от страны с таким прошлым, как прошлое США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 мая, комментируя заявление посольства России в США.

Как сообщалось ранее, в заявлении посольства (опубликованном 28 мая, в связи с годовщиной подписания закона США о переселении индейцев) сказано, что Госдепартамент США не имеет морального права «поучать другие нации» и «предъявлять им претензии со ссылкой на драматичные события прошлого».

«По сути дела, весь XIX век был веком геноцида индейцев в США. До 1830 года индейцев уничтожали белые поселенцы, но потом политику сокращения индейского населения, а фактически — геноцида, стали проводить американские власти. В середине XIX века в некоторых районах США «нормальным» явлением была выплата вознаграждения за убитых индейцев. Считали их по скальпам. Гражданами США индейцы были признаны лишь в 1924 году.

Геноцид индейцев — это страшная и позорная страница американской истории, но только ли в этой связи США не имеют морального права поучать другие страны и предъявлять им касающиеся прошлого претензии? Конечно, нет. Одна чудовищная по количеству военных преступлений война США против Вьетнама чего стоит! А поддержка Гитлера в 1920-е и 1930-е годы? А маккартизм? А вторжения на Кубу и её экономическая блокада, повлекшая за собой немалые жертвы среди кубинского народа? А поддержка фашистского режима Пиночета в Чили? Да вся политика США в Латинской Америке — это история преступлений политического и военного характера. Всего в кратком комментарии не перечислишь, но агрессию против Югославии, конечно, все помнят и будут помнить ещё долго. Сейчас американцы наращивают досье своих преступлений на Украине.

Хорошо, что наш МИД заговорил с американцами с таких позиций. В международных отношениях вообще никто никого не должен поучать; главный принцип ООН — это принцип суверенного равенства государств, но тем более не стоит слушать поучений от страны с таким прошлым, как прошлое США.