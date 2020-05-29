Рига, , 16:27 — REGNUM Латвия направила в Испанию гуманитарный груз для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Беркис журналистам портала минобороны Латвии Sargs.lv.

По его словам, автотранспорт доставит 7560 литров дезинфекции (11 больших упаковок дезинфицирующих средств для рук и поверхностей) на общую сумму 47 000 евро. Предполагается, что груз достигнет Мадрида 2 или 3 июня.

Ранее власти Латвии направили гуманитарный груз в Италию и Сан-Марино.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.