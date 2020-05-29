Новосибирск, , 15:48 — REGNUM В Новосибирске в параде Победы 24 июня будут участвовать представители различных войсковых подразделений. Пока неизвестно, пустят ли зрителей на площадь Ленина.

«С командующим армией у нас уже прошли устные консультации: заявил о решимости, о готовности к проведению полноформатного парада, — цитируют «Новосибирские новости» мэра Новосибирска Анатолия Локтя. — Очевидно, что все новосибирцы в реальном времени смогут увидеть этот парад, по крайней мере, в интернете и по телевидению. А вот будет ли непосредственное участие при стечении граждан — пока я не готов ответить на этот вопрос».

Напомним, что 9 мая в Новосибирске вместо прохода боевой техники по площади Ленина над центром города пролетели военная авиация.