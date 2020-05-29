Москва, , 14:34 — REGNUM Страны Содружества независимых государств (СНГ) должны оперативно содействовать друг другу в экстраординарных ситуациях, как это произошло в случае эпидемии коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

«Из-за отмены авиасообщения иностранные граждане, по сути, оказались заблокированными в других государствах. Мы оперативно отреагировали на эту ситуацию и предоставили им возможность находиться в России на законных основаниях», — заявил Мишустин. Министр напомнил, что Россия приложила все усилия, чтобы вернуть иностранцев обратно, тем, у кого такой перспективы пока нет, выдали документы, дающие право на трудовую деятельность.

«Уверен, общий позитивный и, главное, прагматичный настрой, готовность учитывать интересы друг друга позволят нам решить даже самые непростые задачи», — отметил Мишустин.