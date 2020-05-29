Москва, , 14:09 — REGNUM Страны Содружества независимых государств (СНГ) смогли сохранить положительную динамику товарооборота по итогам 2019 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

«Убеждён, что всем государствам СНГ необходимо сокращать зависимость от конъюнктуры на мировых энергетических рынках. Резкое снижение нефтяных цен сказалось на многих отраслях наших экономик. В этих условиях особую актуальность приобретает укрепление взаимодействия в торгово-экономической сфере», — заявил Мишустин.

Эти задачи отражены в проекте Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, которая направлена на укрепление экономических позиций стран СНГ и повышение конкурентоспособности товаров, развитие секторов промышленности и сферы услуг, благосостояние жителей стран Содружества.

«В нынешних непростых экономических условиях скорейшее принятие стратегии — в наших общих долгосрочных интересах. Очевидно, вместе мы сможем быстрее преодолеть негативные экономические последствия коронавируса», — указал он.