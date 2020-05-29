Москва, , 13:42 — REGNUM Россия вскоре поставит своим партнёрам из Содружества независимых государств (СНГ) тесты для проведения миллиона исследований в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

«Главная задача — выявлять болезнь на ранних стадиях. И для этого санитарные службы наших стран обмениваются методиками борьбы с инфекцией, оказывают необходимую помощь с тест-системами, расходными материалами», — заявил Мишустин.

Россия уже передала партнёрам по Содружеству тест-системы для проведения сотен тысяч исследований, указал он.

«В ближайшее время дополнительно поставим зарубежным партнёрам тесты для проведения ещё одного миллиона исследований. Большая часть из них зарезервирована для стран СНГ», — подчеркнул премьер-министр.