Москва, , 13:21 — REGNUM Страны Содружества независимых государств (СНГ) смогли сохранить положительную динамику товарооборота по итогам 2019 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ.

«Коллективная работа в рамках СНГ приносит очевидные выгоды и преимущества для экономик наших стран», — заявил Мишустин.

«В 2019 году нам удалось сохранить положительную динамику взаимного товарооборота. Для обеспечения устойчивости экономических показателей в будущем, конечно, необходимы конкретные шаги, направленные на расширение экономической интеграции», — подчеркнул он.