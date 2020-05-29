Приштина, , 12:12 — REGNUM Министр юстиции самопровозглашенного Косово в правительстве Альбина Курти Альбулена Хаджиу назвала исторической ошибкой решение Конституционного суда Косово, одобрившее декрет президента Косово Хашима Тачи о передаче мандата на формирование правительства Авдулле Хоти без проведения выборов после вынесения вотума недоверия правительству Курти 25 марта.

На своей странице в социальной сети Facebook Хаджиу опубликовала следующее заявление: «Конституционный суд Косово выступил против воли народа! Скандальное решение».

В эфире косовской телепередачи RTV Dukagjini министр юстиции назвала данное решение исторической ошибкой и заявила, что оно дорого обойдется Косово.

«Такие решения неприемлемы для «Самоопределения» и, конечно же, вызовут сопротивление граждан таким решениям, целью которых является продолжение торгов Хашима Тачи», — отметила она.

«Ни выборы, ни демократия не имеют смысла, пока группа судей Конституционного суда подрывает конституционный строй», — подчеркнула министр.

Напомним, в «Самоопределении» заявляют, что целью Тачи является передача мандата на формирование правительства слабому премьер-министру, чтобы самостоятельно руководить диалогом между Белградом и Приштиной и заключить соглашение об обмене территориями между Сербией и Косово, что означает передачу Косовской Митровицы с её богатыми месторождениями Сербии.

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