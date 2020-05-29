Гаага, Нидерланды, , 07:57 — REGNUM Решение позволить бывшему президенту Кот-д'Ивуара Лорану Гбагбо покинуть Бельгию принял Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, 28 мая сообщает AFP.

Для этого должны быть соблюдены специальные условия. Так, страна, в которую экс-президент захочет отправиться, должна будет предоставить для этого согласие.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Лоран Гбагбо был оправдан по обвинению в преступлениях против человечности, и с этого времени он находится в Бельгии. В феврале 2020 года экс-президент попросил разрешить ему вернуться на родину.

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