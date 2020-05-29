Тегеран, , 01:55 — REGNUM Четвертый танкер из Ирана прибыл в территориальные воды Венесуэлы, сообщает агентство Reuters.

По его данным, военно-морской флот Венесуэлы эскортировал иранский танкер через особую экономическую зону. При этом отмечается, что было зафиксировано прибытие четвертого танкера в восточный штат Венесуэлы Сукре. Пятый танкер в настоящее время пересекает Атлантический океан в районе Карибского бассейна.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая второй танкер из Ирана под названием «Форест» прибыл в территориальные воды Венесуэлы. Порт назначения для второго танкера на назывался.

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