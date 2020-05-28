Кигали, , 21:05 — REGNUM К пожизненному заключению приговорён Ладислас Нтаганзва по обвинению в организации геноцида народа тутси (в 1994 г.) в Руанде, сообщает 28 мая KT PRESS.

Вердикт вынес Высокий суд руандийской провинции Ньянза 28 мая. Нтаганзву признали виновным в преступлениях против человечности.

Напомним, геноцид против тутси (геноцид в Руанде) происходил 6 апреля — 18 июля 1994 года. Руандский народ тутси был массово истреблён представителями другого народа — хуту по приказу властей.

Были убиты от 500 тысяч до миллиона человек, или 20% населения Руанды. Нтаганзва в то время возглавлял коммуну Ньякизу в префектуре Бунаре, где убийства были самыми масштабными.

В Бунаре за несколько недель истребили 220 тысяч тутси. Нтаганзва в 1994 года бежал из страны в Демократическую Республику Конго, а спустя 21 год был арестован и выдан Руанде.

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