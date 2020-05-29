Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Вопрос о том, может ли быть Китаю «предъявлен иск за распространение коронавируса», стал предметом интернет-дискуссии с участием ряда американских и европейских заинтересованных лиц. Об этом сообщает 28 мая Jerusalem Post.

В состав группы вошли сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн; Джон Болтон, бывший советник президента США по национальной безопасности и посол США в ООН; Гордон Чанг, обозреватель, писатель и юрист; Джон Беллинджер III, юрисконсульт Государственного департамента США и Совета национальной безопасности при администрации президента Джорджа Буша-младшего. Модератором дискуссии выступила Ницана Даршан-Лейтнер, директор израильского юридического центра «Шурат Хадин».

В Соединенных Штатах иностранные государства обладают так называемым «суверенным иммунитетом», который запрещает судебные иски против иностранных правительств и государств. Джон Болтон выразил нежелание лишать Китай суверенного иммунитета. Он отметил, что, хотя это было бы политически привлекательным для многих, это включило бы судебную систему США в международный спор и привело бы к длительным затяжным разбирательствам, которые не привели бы к нужному США результату.

Кроме того, будет трудно получить доказательства от китайцев и добиться исполнения судебного решения. Главным возражением против отказа от суверенного иммунитета Китая, по его словам, будет ущерб, который такой отказ может нанести национальной безопасности США и ее интересам за рубежом, если Китай взамен снимет иммунитет с Вашингтона.

Болтон предположил, что США и другие страны должны сделать фундаментальный поворот в том, как мы работаем с Пекином. «Они уже давно злоупотребляют своим местом в международной финансовой системе, — сказал он. — Структурный способ, которым Китай обращается к остальному миру, должен измениться».