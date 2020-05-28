Москва, , 12:02 — REGNUM Ряд стран запрещают пострадавшим от коронавируса государствам просить помощи у России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Дошло до абсурдных обвинений в адрес моей страны в желании использовать гуманитарное и медицинское содействие с целью «укрепления геополитического влияния», — написал Лавров в статье для китайского издания Global Times.

Глава МИД РФ отметил, что ряд стран отказался снимать односторонние санкции, которые бьют по незащищенным слоям населения и усложняют охрану здоровья.

Пандемия коронавируса показала дефицит гуманизма, причем у тех стран, которые заявляют о «моральном лидерстве и демократических традициях», тогда как на деле действуют в своих интересах, подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в статье для Global Times Лавров заявил, что для помощи поступательному движению мировой экономики после кризиса, который произошел в результате пандемии коронавируса, мир должен работать совместно. По словам министра иностранных дел РФ, коронавирус бьет по хозяйственному укладу, когда он поражает человека.

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