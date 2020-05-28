Париж, , 11:41 — REGNUM 27 мая в Париже состоялась церемония передачи 20 тыс. масок ветеранам Корейской войны (1950−1953 гг), проживающих во Франции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Париже.

На церемонии также присутствовали представители Ассоциации ветеранов Корейской войны.

Напомним, что ранее представители Комитета по подготовке мероприятий, посвященных 70-летию со дня начала Корейской войны, сообщили, что передадут ветеранам из 22 стран, принимавших участие в войне в составе войск ООН, миллион защитных масок.

Известно, что Южная Корея уже доставила 500 тыс. масок в США, 20 тыс. масок — в Бельгию и 40 тыс. масок — в Эфиопию.

С начала пандемии во Франции выявлено более 182,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 28,5 тыс. человек.