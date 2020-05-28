Джакарта, , 09:55 — REGNUM В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и государственный секретарь США Майк Помпео обсудили ситуацию, связанную с эпидемией COVID-19, сообщает Sindonews.

Во время беседы была получена информация о том, что США начали отправлять аппараты искусственной вентиляции легких в Индонезию.

Стороны обсудили обнадеживающие событие относительно сотрудничества в закупке аппаратов ИВЛ. В конце мая или начале июня первая поставка аппаратов ИВЛ из США прибудет в Индонезию.

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Ретно Марсуди также подчеркнула важность создания вакцины и доступных лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии провела телефонный разговор со своим американским коллегой. Стороны обсудили ситуацию в Палестине и Афганистане.

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