Париж, , 08:38 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступит в этот четверг, 28 мая 2020 года, чтобы объявить о мерах, принятых для введения второй фазы выхода из изоляции, передает BFM TV.

Ожидается, что классификация департаментов на «красную» и «зеленую» зоны сохранится. Однако исполнительная власть рассматривает вопрос о том, чтобы поделить на зоны местности внутри регионов. Так, в регионе Иль-де-Франс могут сосуществовать «зеленые» и «красные» зоны.

Согласно полученной информации, бары и рестораны, расположенные в «зеленых зонах», могут открыться со 2 июня 2020 года при условии строгого соблюдения санитарных норм.

Открытие кинотеатров пока не стоит на повестке дня. Открытие парков тоже остается под вопросом.

При подготовке к летним каникулам правительство также должно делать объявления о летних лагерях, которые будут возможны при условии соблюдения строгого санитарного протокола.

Наконец, Эдуар Филипп должен объявить об открытии горных хижин.

Как сообщало ИА REGNUM, через несколько дней после того, как премьер-министр Франции объявил о проведении второго тура муниципальных выборов 28 мая, глава МВД страны Кристоф Кастанер назвал дату начала предвыборной кампании.

Подробнее в материале: Дату начала предвыборной кампании объявили во Франции