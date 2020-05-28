Вашингтон, , 05:23 — REGNUM О продолжении «успешной стратегии США» по оказанию максимального экономического давления и дипломатической изоляции Ирана 27 мая в ходе телефонного брифинга заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

По словам Хука, проводимая президентом США Дональдом Трампом компания «по оказанию максимального давления сдерживала Иран и противодействовала ему беспрецедентными методами».

«Мы лишили религиозное руководство огромных средств», — заявляет Хук, полагая, что иранское руководство оказалось перед выбором между «экономическим коллапсом» страны или переговорами с США.

Как сообщало ИА REGNUM, две крупные фигуры, задействованные в ядерных разработках Ирана, оказались под американскими санкциями. Соответствующее заявление опубликовал 27 мая американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

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