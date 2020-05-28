Приштина, , 03:05 — REGNUM Специальный представитель Государственного секретаря США по Западным Балканам Мэттью Палмер 27 мая заявил, что США надеются, что Косово и Сербия вернутся к переговорам о нормализации отношений.

В ходе дискуссии по вопросам стратегической заинтересованности США на Западных Балканах, в Эгейском море и в Турции, организованной Фондом Германа Маршалла, американский дипломат подчеркнул, что США не поддерживают ни одну из сторон внутриполитического конфликта в Косово и надеются на скорое разрешение политического кризиса, поскольку оно позволит Косово вернуться к диалогу с Сербией:

«Косово нужно правительство. Мы ожидаем решения Конституционного суда, которое откроет путь к разрешению вопроса о формировании правительства. Я хочу подчеркнуть, что США никаким образом не намерены влиять на этот процесс, не хотят избирать новое правительство Косово, у нас нет фаворитом, мы не выбираем какую-то одну сторону. Все, чего мы хотим, это видеть, что процесс основан на Конституции Косово и соответствует законодательству Косово, что позволит создать представительное правительство, которое имеет полномочия для участия в диалоге».

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