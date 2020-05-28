Приштина, 28 мая 2020, 03:05 — REGNUM Специальный представитель Государственного секретаря США по Западным Балканам Мэттью Палмер 27 мая заявил, что США надеются, что Косово и Сербия вернутся к переговорам о нормализации отношений.
В ходе дискуссии по вопросам стратегической заинтересованности США на Западных Балканах, в Эгейском море и в Турции, организованной Фондом Германа Маршалла, американский дипломат подчеркнул, что США не поддерживают ни одну из сторон внутриполитического конфликта в Косово и надеются на скорое разрешение политического кризиса, поскольку оно позволит Косово вернуться к диалогу с Сербией:
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