Приштина, , 02:28 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 27 мая заявил. что будущее Западных Балкан, в том числе Косово и Сербии — в Европе, а потому лидер Косово Хашим Тачи не должен отказываться от посредничества ЕС в диалоге между Сербией и Косово.

На своей странице в социальной сети Twitter политик заявил, что в ЕС намерены оказывать Сербии и Косово помощь на каждом шаге их европейского пути, и подчеркнул, что «чтобы сделать европейское будущее реальностью для людей, нет другого пути, кроме диалога при посредничестве ЕС».

Напомним, президент Косово Хашим Тачи заявил, что не намерен участвовать в диалоге при посредничестве Борреля и Специального представителя ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака, поскольку они не признают независимости Косово. При этом политик подчеркнул, что лидерство в диалоге принадлежит США.