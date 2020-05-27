Москва, , 17:23 — REGNUM Законопроект об особенностях применения дистанционных технологий в обучении школьников внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Олегом Смолиным, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Прописывается, что при реализации основных общеобразовательных программ и основных образовательных программ среднего профессионального образования дистанционные образовательные технологии могут применяться только с письменного согласия обучающихся (законных представителей обучающихся).

Устанавливается, что опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников, включая доступ к интернету, оснащение обучающихся соответствующими техническими средствами и их программным обеспечением, осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Дистанционное образование на фоне пандемии коронавируса вызвало шквал недовольства среди учителей, школьников и их родителей.