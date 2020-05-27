Вашингтон, , 14:42 — REGNUM

В отношении США к проекту «Северный поток-2» совпали отрицательные политические и экономические мотивы, но только ими объяснить маниакальность Вашингтона по этому вопросу невозможно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 мая, комментируя высказывания посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Как сообщалось ранее, Гренелл заявил, что конгресс может принять новые санкции против «Северного потока-2». Эта идея пользуется поддержкой обеих партий, отметил он. Также посол добавил, что Германия не должна «прикармливать зверя» (то есть платить России за поставки газа) при том, что она не вносит достаточных платежей в бюджет НАТО.

«США преследуют «Северный поток — 2» с каким-то маниакальным упорством. Понятно, что в их отношении к этому проекту совпали известные отрицательные политические и экономические мотивы, но всё же, на мой взгляд, только ими объяснить эту маниакальность невозможно.

Похоже, Вашингтон в первую очередь беспокоит не позиция его европейских вассалов типа Польши, Украины или прибалтийских стран и даже не потери на европейском рынке газа, но символическое значение «Северного потока». Он символизирует одновременно и способность нашей страны успешно осуществить крупный с технической и технологической точки зрения проект, и лучшее понимание нами реальных потребностей европейцев, и факт наличие между Россией и Германией, и не только Германией, а всей Европой, особых отношений, которые принципиально отличаются от отношений между Европой и США.

А раз так, то и мы должны предельно усилить свою мобилизованность по этому проекту, достроить «Северный поток — 2» и ввести его в строй во что бы то ни стало. Столкновение по данному вопросу будет предельно жёстким, но его не избежать.