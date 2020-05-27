Сеул, , 15:09 — REGNUM 26 мая состоялось первое заседание «Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения». Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

В видеоконференции приняли участие 110 человек, среди которых представители Южной Кореи, Армении, Австрии, Бангладеш, Колумбии, Италии, Иордании, Кении, Филиппин, Сербии, Сенегала, а также представителей международных организаций, включая ЮНЕСКО.

По их словам, стороны обсудили план действий в области прав человека и укрепления международного сотрудничества.

По завершении встречи участники было принято совместное заявление о том, что международное сообщество будет противостоять ненависти и дискриминации, вызванных пандемией коронавируса и препятствующих международному сотрудничеству, а также содействовать сотрудничеству в области глобального гражданского образования в эпоху «посткоронавируса».

«Группы друзей солидарности за глобальную безопасность в области здравоохранения» — организация межгосударственного партнёрства, созданная по инициативе правительства Южной Кореи. Помимо Южной Кори в сопредседателями группы являются Канада, Дания, Сьерра-Леоне и Катар.

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