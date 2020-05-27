Москва, , 13:48 — REGNUM Последствия выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) обсудили министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей в телефонном разговоре 27 мая. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств предметно рассмотрели возможные последствия отказа Вашингтона от этого международного соглашения. Министры подтвердили необходимость тесного взаимодействия по проблематике договора, в котором Россия и Белоруссия входят в одну группу стран-участников, с учётом «приоритетности задач обеспечения безопасности двух стран и Союзного государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров заявил, что выход США из Договора по открытому небу не вызвал у России «никакой истерики». Москва взвешенно рассмотрит дальнейшие шаги, отметил он.

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