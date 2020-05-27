Иерусалим, , 13:42 — REGNUM Из-за нажима со стороны Вашингтона строительство завода по опреснению воды в Израиле продолжится без участия китайских соискателей, сообщают «Вести» (Израиль).

Похоже, отмечают журналисты, что госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего краткого визита в Израиль пригрозил нешуточными негативными последствиями для отношений двух стран, если Израиль не откажется в срочном порядке от китайских инвестиций. Именно так можно истолковать проигрыш китайской компании в конкурсе на строительство завода по опреснению воды.

Кроме прочих попыток Китая инвестировать в израильскую инфраструктуру, Помпео упомянул и этот проект как один из наиболее «беспокоящих США».

Теперь, по-видимому, отношения между США и Израилем можно назвать бесконфликтными, а угрозу раскола преодоленной. А вот про отношения с Китаем Израилю предстоит крепко подумать. Ведь проект, в котором планировалось широкое участие китайских специалистов, обещал стать крупнейшим в мире в области опреснения морской воды.