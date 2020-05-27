Сеул, , 14:13 — REGNUM Замминистра МИД Южной Кореи провел видеоконференцию с представителями дипломатических миссий Южной Кореи в странах Латинской Америки, с которыми обсудил пути укрепления сотрудничества между Южной Кореей и странами Америки после пандемии коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, во встрече приняли участие представители дипломатических миссий Южной Кореи в Чили, Колумбии, Перу и Мексике.

В рамках разговора Ким Гон подчеркнул солидарность и сотрудничество со странами-членами Тихоокеанского альянса для совместного преодоления последствий пандемии коронавируса, а также призвал дипломатов расширить сотрудничество между Южной Кореей и странами Латинской Америки в сфере здравоохранения.

Отметим, что данные страны Латинской Америки являются членами Тихоокеанского альянса, с которыми Сеул имеет хорошие торговые отношения. В 2003 году Южная Корея подписала соглашение о свободной торговле с Чили, в 2011 году — с Перу, а в 2013 году — с Колумбией. Между Южной Кореей и Мексикой заключено стратегическое партнерство.