Москва, , 11:36 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не закрывать мавзолей на время парада Победы 24 июня, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Красная площадь должна принять тот облик, который она имела в 1945 году. Соответствующее постановление подготовлено и внесено в Госдуму», — сообщил Зюганов.

Он призвал президента РФ Владимира Путина сделать шаг навстречу правды.

«Я хочу, чтобы именно в этот день президент сделал шаг навстречу исторической правды… Тогда именно к мавзолею были брошены 200 гитлеровских штандартов… Я хочу, чтобы в этом юбилейном параде участвовали все, кто помогал освобождать Родину, но мы обязаны снять маску с мавзолея», — заявил Зюганов.