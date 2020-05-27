Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Спикер Совета Федерации, экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поздравила город с 317-летием, перечислила любимых художников и пояснила, как музейное дело связано с сопротивлением врагам России.

Русский музей Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня Санкт-Петербургу исполняется 317 лет. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, настроение приподнятое. Ведь мы, петербуржцы, не просто любим свой город — мы гордимся им, для нас он лучший в мире. День города — праздник, который с нами всегда», — написала Матвиенко в своем блоге.

Она отметила, что, как у многих горожан, у нее есть любимые места в Петербурге, «обладающие особой притягательной силой», и одно из таких — Государственный Русский музей, который в 2020 году отмечает своё 125-летие.

«В память навсегда врезались впечатления от первого посещения музея в далекие студенческие годы. Грандиозная колоннада, величественные статуи, яркая богатая роспись, широкая парадная лестница главного здания. В залах полотна, от которых невозможно оторвать взор. Многие из них знакомы с детства по репродукциям. И вот я вижу их воочию, впервые соприкоснувшись с великими произведениями искусства. Вышла из музея потрясённая до глубины души. Сказала себе: буду приходить сюда снова и снова. И выполняю данное тогда обещание!» — заявила Матвиенко.

Особенно своим духом поражают ее пейзажные живописцы: Васильев, Шишкин, Саврасов, Левитан, Куинджи, Айвазовский, а также художники ХХ века — Юон, Ромадин, Нисский и другие. При этом многие из перечисленных художников не были русскими по происхождению, подчеркивает спикер Совфеда. «Но важна не кровь, важно, кто ты по духу. А они все выросли в русской культуре, впитали и своим творчеством обогатили её», — считает Матвиенко. На ее взгляд, то, что именуется русской живописью или русской культурой, это «сумма лучших творений представителей разных народов и национальностей» страны.

По ее мнению, приобщение людей к культурному наследию, сосредоточенному в музеях, сегодня приобретает «критически важное значение».

«Ибо мы живём в эпоху глобализации, и один из самых опасных её вызовов — риск утраты народами своей исторической и национальной идентичности. Иллюзий быть не должно: Россия тоже сталкивается с этим вызовом. Вопросы «Кто мы?», «Куда идём?» перестали быть умозрительными, сугубо философскими, они сейчас в актуальной повестке дня. Наше уверенное движение вперёд невозможно без чёткого ответа на них. Если не найдём его — рискуем потерять себя как уникальный многонациональный народ. Как суверенное государство», — полагает Валентина Мавиенко.

«Это не «страшилки», а реальный вызов, рождённый глобальными процессами, — добавляет она. — А также политикой определённых кругов ряда государств, нацеленной на превращение России в мировую периферию. И это не призыв к обособлению от остального мира. Россия — неотъемлемая часть международного сообщества. Немного найдётся государств, которые бы столь активно выступали за развитие равноправного всестороннего сотрудничества, как это делает наша страна. Вместе с тем не следует забывать о том, что человечество — не однородная безликая совокупность людей, а многообразие народов, языков, культур. И каждая страна вправе свободно определять своё государственное устройство, модель экономики, образ жизни».

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