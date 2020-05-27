Москва, , 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. Административный иск уже поступил в Верховный суд России. Об этом свидетельствуют данные картотеки судебной инстанции.

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Иск был принят 20 мая, а претензии Игнатьева будут рассмотрены в ходе заседания 30 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года губернатор Чувашии Михаил Игнатьев на церемонии передачи новой пожарной техники МЧС при вручении ключей одному из офицеров фактически заставил его подпрыгнуть, высоко подняв руку с ключами. Общественность единодушно назвала такое поведение «неадекватным», а глава МЧС Евгений Зиничев оценил данный поступок как недопустимый для руководителя такого ранга.

Комиссия по этике «Единой России» после этого инцидента рекомендовала исключить Игнатьева из партии, что и было сделано генсоветом партии 28 января. 29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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