Москва, , 07:07 — REGNUM В ходе состоявшегося накануне 26 мая, совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах, российский президент Владимир Путин высказал недовольство ходом восстановительных работ в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарья. И это — несмотря на то, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил о достаточно хорошем темпе:

«На 20 мая 78 процентов региональных дорог в Иркутской области восстановлено, 13 мостов и 34 водопропускные трубы, а также 37 процентов автомобильных дорог местного назначения. Мы продолжаем работы с учётом того, что 102 миллиона на Иркутскую область на этот год не хватало. Были приняты решения», — пояснил министр, отметив что Минфин согласовал выделение дополнительно 102 миллионов на Иркутскую область.

Но глава государства полагает, что в Иркутской области сделано ещё далеко не всё:

Президент России Владимир Путин «У меня возникают сомнения по поводу темпов, которые налажены. Вы сказали, что темпы хорошие. Где-то, может быть, хорошие, а по каким-то направлениям нужно посмотреть, что происходит, дополнительно. В ближайшее время посмотрим и, если нужно, внесём необходимые коррективы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 г. Из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов, спустя месяц ситуация во многом повторилась.

Президент России Владимир Путин был вынужден трижды посещать регион и лично решать проблемы пострадавших. Позднее он признался, что губернатор — коммунист Сергей Левченко лишился своей должности из-за того, что не выполнил поручения по скорейшему восстановлению всей необходимой инфраструктуры.