Москва, , 23:38 — REGNUM

Иск Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину об спаривании его указа «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики» уже вызвал реакцию в социальных сетях. Общественность оценила и «светлый ум Михаила Игнатьева» и «гениальность» самого иска к президенту, версия однофамильца не обсуждается:

«Я всегда верил в светлый ум Михаила Игнатьева. Подать в суд на Президента России — это гениально!»

В числе комментаторов — специалист в сфере ИТ, в недавнем прошлом советник президента по развитию интернета Герман Клименко:

«А как он губером то стал с такими данными? его бы сразу в правительство надо было».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Верховный суд России поступил иск Игнатьева Михаила Васильевича, заседание по которому назначено на 30 июня. Указано, что ответчиком по заявлению является президент Российской Федерации Владимир Путин. Игнатьев намерен оспорить Указ Президента Российской Федерации от 29.01.2020 N 68 «О досрочном прекращении полномочий Главы Чувашской Республики», свидетельствуют данные суда.

ФИО истца полностью совпадает с именем экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, отрешённого президентом РФ от должности 29 января 2020 года в связи с утратой доверия.

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