Киев, , 10:39 — REGNUM Вашингтон усиленно подает Киеву сигналы о том, что последние заявления украинских чиновников, в частности президента Зеленского, касающиеся США, являются «крайне опасными».

Об этом 21 мая сообщило украинское издание «Европейская правда», подчеркивая, что информацию подтвердили несколько независимых друг от друга источников.

В частности, один из собеседников издания сообщил, что уже состоялся телефонный разговор между высокопоставленными должностными лицами Государственного департамента и МИД Украины.

Сообщается, что Госдеп США «очень настойчиво» высказал рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США.

«Есть надежда, что это будет услышано», — сказал источник.

Кроме того, как говорится в материале, представители Госдепартамента США общались также с народными депутатами — реагируя на возможность создания парламентской следственной комиссии.

Также издание утверждает, что по данным одного из источников, в Госдепе считают, что этот скандал имеет «российские корни».

Официальных комментариев от офиса президента или МИД Украины в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что 19 мая внефракционный народный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, свидетельствующие о прямом влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Силовики начали расследование по факту публикации аудиозаписей — уголовное производство начато по статьям о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением.

Президент Зеленский накануне на пресс-конференции заявил, что «это не последний звонок, который увидят украинцы», и призвал правоохранительные органы «реагировать» на обнародованную информацию.