Москва, , 17:46 — REGNUM Биологические лаборатории, которыми США окружили Россию, располагаются не только непосредственно у границ России, но и неподалёку от других государств — например, Польши. И Москва может воспользоваться этим, чтобы вынести вопрос о контроле над биологическим оружием на международный уровень. Об этом 26 мая заявил политолог Павел Шипилин на телеканале «Россия 24».

«Такие лаборатории выявлены не только в Харькове, не только в Киевской области, Одессе, но и во Львове. И мне кажется, что у нас всё-таки есть шанс обратить на это внимание международного сообщества. Одно дело — вдоль нашей границы, а другое — вдоль границы ЕС, в частности, Польши», — заявил Шипилин.

«Понятное дело, что Польша, хотя и не находится под внешним управлением, как Украина, но, во всяком случае, у Польши могут проявиться интересы, чтобы каким-то образом проверить состояние этих лабораторий. Нам довольно сложно достучаться до Польши в современных условиях геополитических, но Польша — член Евросоюза. Вполне могли бы начать работу с гарантами Евросоюза, со старой Европы, с Францией и Германией», — подчеркнул он.