Москва, , 16:23 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение провести парад Победы 24 июня.

«Президент России Владимир Путин ранее говорил, что мы обязательно проведем Парад Победы, и свое слово он, как и всегда, сдержал. Чтобы защитить людей в условиях пандемии президент решил перенести парад с 9 мая. Сегодня ситуация стабилизируется, и это стало тем фактором, который позволил принять решение о проведении Парада Победы 24 июня», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы подчеркнул, что эта дата напрямую связана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, именно в этот день состоялся Парад на Красной Площади в 1945 году.