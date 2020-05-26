Москва, , 16:10 — REGNUM Запретов для сотрудничества между Белоруссией и Китаем в военно-технической сфере не существует. Об этом 26 мая заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в формате видеосвязи министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается сотрудничества между Белоруссией и Китаем, о чем Лукашенко говорил, мы с Белоруссией союзники, у нас очень тесное военное взаимодействие, общее военное планирование, в военно-технической сфере у нас очень много проектов. Но каких-либо запретов на военно-техническое взаимодействие с Китайской Народной Республикой не существует», — сказал глава внешнеполитического ведомства России.

Также он указал, что у РФ также имеются проекты военно-технического сотрудничества с другими странами и тут главным является то, что Россия в данном вопросе никогда не следует по пути, который мог бы создавать риски для Союзного государства, военных интересов и безопасности России и Белоруссии.

«Я убежден, что белорусские коллеги действуют именно так же», — заключил Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он собирается провести обсуждение с председателем КНР Си Цзиньпином вопросов сотрудничества двух стран в сфере ракетостроения.