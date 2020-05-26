Киев, , 15:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с главой Словакии Зузаной Чапутовой, сообщила 26 мая пресс-служба офиса президента Украины.

Отмечается, что лидеры стран обсудили ситуацию с пандемией коронавируса. Зеленский поблагодарил Чапутову за предоставление гуманитарной помощи Украине для борьбы с коронавирусом. Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшем возобновлении работы аэропорта «Ужгород» в Закарпатье.

«Этот аэропорт очень важен для Украины и Закарпатского региона. Рассчитываю на скорейшее согласование сделки Словакией. Также убеждён, что после завершения карантинных мероприятий наши правительства должны совместно приложить усилия для восстановления динамики сотрудничества…» — сказал он.

В время переговоров поднималась также тема Донбасса и выполнения договорённостей, принятых на саммите «нормандской четвёрки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху попросил его о гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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