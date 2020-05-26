Москва, , 13:32 — REGNUM Госдума 27 мая может принять закон, разрешающий студентам-старшекурсникам преподавать в школах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В ходе пленарного заседания мы планируем рассмотреть во втором чтении поправки в закон, которые позволят старшекурсникам, в первую очередь педагогических вузов заниматься преподавательской деятельностью в школах», — сказал Володин.

Речь идет о студентах, которые отучились в педагогическом вузе три года и успешно сдали экзамены.

Кроме того, согласно поправкам, студенты профильных вузов смогут участвовать в преподавании дополнительных предметов в школах, вести кружки по своей специальности — после второго курса.

«Возможно, если депутаты сойдутся во мнениях, что закон этот можно поддержать и в третьем чтении, это также не исключено», — отметил спикер Госдумы.