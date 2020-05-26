Минск, , 12:42 — REGNUM Россия запретила вывоз медицинских товаров и ввоз моторного топлива на свой рынок, демонстрируя тем самым отказ от принципов рыночной экономики. Об этом 26 мая в Минске, заслушивая доклад о ситуации на потребительском рынке Белоруссии, заявил Александр Лукашенко.

В совещании приняли участие замглавы президентской администрации Валерий Бельский, председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов, первый зампред правительства Дмитрий Крутой и глава минсельхозпрода Иван Крупко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Лукашенко, обращаясь к ним, отметил: «И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок».

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«Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей — масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа», — заявил Лукашенко.

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Напомним, ранее власти Белоруссии вводили запреты на вывоз медицинских товаров. При этом официально в постсоветской республике не было объявлено об эпидемии. Там до сих пор не закрыты границы, работают кинотеатры, магазины, заведения общепита.

Также отметим, что весной 2020 года Белоруссия резко нарастила поставки моторного топлива на российский рынок. По данным компании Argus, в апреле Белоруссия поставила только по железной дороге 40,1 тыс. т моторного топлива, тогда как за весь 2019 год белорусские поставки на российский рынок оценивались в 200 т.

В предыдущие годы, получая дешёвую российскую нефть, союзная республика отказывалась выполнять свои обязательства по поставкам на российский рынок, ссылаясь на большую маржу от экспорта в Евросоюз и на Украину.

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Отметим также, что С 1 марта 2020 года Минск в четыре раза повысил ставки акцизов на моторное топливо, введя против импорта фактически запретительные меры. После этого, 22 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление № 732 об ограничении до 1 октября импорта бензина и низкосернистого дизтоплива.